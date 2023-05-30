В Брянской области предъявлено обвинение двум участникам банды уроженца Саранска

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы регионального СК по Республике Мордовия, следствием установлено, что не позднее 1995 года обвиняемые в городе Брянске добровольно вступили в так называемую банду «Саранские», возглавляемую уроженцем города Саранск Мордовской АССР.

Выполняя отведенные им роли, один из мужчин на систематической основе занимался изменением идентификационных номеров угнанных транспортных средств, а также сокрыл следы совершенного в 2008 году другими участниками банды убийства местного жителя.

Другой участник банды, возглавляя силовое звено преступной группировки, планировал и организовывал совершение участниками банды убийств и принимал в них непосредственное участие, обеспечивая деятельность банды необходимым оружием.

С 2003-го по 2009 годы в городе Брянске им совместно с иными участниками банды совершено 4 убийства местных жителей, двое из которых входили в состав других преступных группировок.

Один из пострадавших занимался легальной коммерческой деятельностью и был убит участниками банды в 2005 году из огнестрельного оружия из-за запрета осуществлять обмен валют на территории городского рынка.

Преступления выявлены благодаря межведомственной работе следователей СУ СК России по Брянской области, криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, сотрудников УМВД России по Брянской области и Главного управления уголовного розыска МВД России.

Обвиняемые в полном объеме признали свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

С утвержденными обвинительными заключениями уголовные дела в отношении них направлены в суд.

В отношении лидера банды и других ее участников расследование уголовного дела продолжается.