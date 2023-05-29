Павлинов в пензенском зоопарке выпустили на свободный выгул по территории

Фото: Пресс-служба МАУ «Пензенский зоопарк»

Теперь павлины свободно бродят по аллеям и тропинкам зоопарка, изучая все вокруг. Посетителей просят не волноваться: птички не сбежали из своего вольера, просто администрация учреждения решила дать им немного больше свободы.

На территории зоопарка за ними постоянно присматривают сотрудники, опасные места огорождены, так что риск, что павлины как-то пострадают, сведен к нулю.

Приходиться полюбоваться этими прекрасными птицами!

СПРАВКА «КП»

Пензенский зоопарк работает без перерыва и выходных.

Кассы учреждения открыты до 19:00. Осмотр экспозиции доступен до 20:00.

Стоимость билетов:

- взрослый - 350 рублей;

- детский - 200 рублей.

По понедельникам стоимость всех билетов снижена на 50 рублей.

Ветераны Великой Отечественной войны, дети до трех лет, пенсионеры старше 70 лет, инвалиды первой и второй группы проходят бесплатно.

КСТАТИ

1 июня, в День защиты детей, цена на билеты в пензенский зоопарк также будет снижена: стоимость детского (от трех до 14 лет) – 150 рублей, взрослого – 300.

В 12:00 в учреждении начнется праздничная программа для юных гостей.