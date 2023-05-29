Пензенские полицейские пробудут полгода в командировке на Северном Кавказе

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Проводить правоохранителей пришли близкие, а также их руководители. Начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин пожелал полицейским достойно выполнить поставленные задачи и вернуться домой:

- Помните, что служебная командировка – это временный момент, а основная служба – наша родная Пензенская область.

Правоохранителям дали время попрощаться с родными, после чего колонна с пензенскими полицейскими в сопровождении экипажа дорожно-патрульной службы отправилась в путь.

Вдали от дома пензенские стражи порядка пробудут 180 суток.