В правительстве Пензенской области обсудили проведение детской оздоровительной кампании

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По его словам, в этом году на организацию детского отдыха из бюджета выделено более 448 миллионов рублей. Благодаря этим средствам свои двери распахнут 366 лагерей: 15 загородных, 327 с дневным пребыванием, 23 лагеря труда и отдыха и один палаточный.

В прошлом году по инициативе Олега Мельниченко на ремонт детских лагерей было выделено более 50 миллионов рублей. На эти деньги были отремонтированы корпуса в пяти учреждениях. Кроме того, два модульных корпуса на 50 детей были построены в лагере «Юность» и санатории «Надежда».

- Я был в «Юности», смотрел, получилось хорошо, – констатировал Олег Мельниченко. – Считаю, что созданы хорошие условия – комнаты рассчитаны на четыре человека, есть веранда для проведения мероприятий, отдельные помещения для вожатых и воспитателей, душевые и туалеты.

Глава региона отметил, что работа по обновлению лагерей в области будет продолжена.