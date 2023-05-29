Представители кластера «ПензаСтанкоМаш» представили свою продукцию на выставке «Металлообработка-2023»

Свою продукцию в рамках выставки представили семь пензенских компаний, входящих в первый в России станкостроительный кластер.

Пензенские промышленники наглядно продемонстрировали преимущества внутриобластной кооперации, а также рассказали об аспектах производства металлообрабатывающего оборудования, локализации узлов и комплектующих изделий для станкостроительной отрасли.

Компания «СтанкоМашСтрой» принимала участие в выставке уже в 15-й раз. В этот раз пензенское предприятие привезло свою новинку - на площадке «Экспоцентра» свою продукцию демонстрировала. Впервые посетители увидели токарный станок серии СТ16А18 с цифровой системой ЧПУ, созданные инженерами из Пензы и учеными Московского государственного технологического университета «СТАНКИН».

Неподдельный интерес у экспертов вызвала еще одна пензенская разработка - вертикальный обрабатывающий центр VTM 3.