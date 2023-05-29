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НовостиПроисшествия29 мая 2023 6:31

В Пензенской области за угрозы убить кувалдой мужчина на два года может лишиться свободы

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Земетчинскому району установили причастного к совершению преступления
Виктор ВИКТОРОВ

Им оказался ранее судимый житель села Оторма 1961 года рождения.

Как уточняет пресс-служба УМВД региона, подозреваемый, находясь около дома односельчанки 1972 года рождения, в ходе возникшей ссоры стал угрожать женщине убийством кувалдой. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.