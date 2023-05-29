УВМ МВД по Республике Мордовия информирует желающих совершить хадж в Саудовскую Аравию

Управление по вопросам миграции МВД по Республике Мордовия информирует, что в 2023 году власти Саудовской Аравии разрешили гражданам Российской Федерации совершить хадж в Королевство по заграничным паспортам со сроком действия 5 лет. Сроки проведения хаджа с 26 июня по 3 июля 2023 года.

Пресс-служба МВД по РМ напоминает, что самым удобным способом подачи заявления на оформление заграничного паспорта является Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

Единый портал доступен любому интернет-пользователю и обеспечивает возможность заполнить и отправить заявление на получение услуги в электронной форме, а затем в личном кабинете отследить все этапы его рассмотрения, и самое главное - выбрать удобные дату и время посещения.