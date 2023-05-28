Вера в высокий заработок обернулись для жительницы Пензы переводом трех млн мошенникам

Следуя инструкциям, она оформила кредит на сумму около 3 миллионов рублей.

После этого в течение 10 дней несколькими операциями перевела указанную сумму на неизвестный мобильный кошелек, предоставленный злоумышленником.

Когда мнимый брокер перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию, отмечает пресс-служба УМВД региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.