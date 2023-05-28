В «Союзе отцов» предложили выдавать отцовский капитал на покупку жилья или автомобиля

По его мнению, мужчина с рождением первенца в официальном браке мог бы получить 500 тыс. руб., и по миллиону рублей за каждого последующего ребёнка, начиная с третьего.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» член президиума «Союза отцов» Павел Склянчук поддержал идею. Однако он посоветовал сделать выплаты целевыми. «Иначе отцы начнут сбегать», - пояснил Склянчук.

«Это хорошая идея с единственной ремаркой, что отцовский капитал нужно сделать целевым. Если появляется второй-третий ребёнок, то у отца, конечно, сразу головная боль - как прокормить большую семью - и ещё два вопроса: жилая площадь и автомобиль.

Отцовский капитал, если его сделать целевым - возможность тратить только на жилищные площади, либо на покупку автомобиля, то эти деньги будут вращаться в экономике и бюджет не пострадает. Если мы будем просто раздавать эти деньги, то, к сожалению, можем нарваться на то, что отцы начнут сбегать».

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект о раннем выходе на пенсию отцов, воспитывающих трёх и более детей. Мужчинам предлагали снизить пенсионный возраст на три года от установленного.