В Каменке заведующая детским садом предстанет перед судом

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, с декабря 2020 по июль 2021 года заведующая давала обязательные для исполнения устные распоряжения своим подчиненным, не осведомленным о ее преступных намерениях, о проставлении в листах результативности работы воспитателей детского сада дополнительных баллов за участие во всероссийском тестировании и иных мероприятиях, которые фактически не проводились, и изготовлении несоответствующих действительности документов о проведении таких мероприятий.

На основании этих документов она лично изготавливала и подписывала приказы о назначении воспитателям стимулирующих выплат.

Полученные денежные средства работники перечисляли на банковский счет злоумышленницы.

В ходе следствия обвиняемая вину признала, причиненный ущерб возместила.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Каменский городской суд.