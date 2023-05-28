В Мордовии в служебную командировку на Северный Кавказ проводили сводный отряд полиции

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

А на родной земле, в Мордовии, встретили возвратившихся после длительной командировки полицейских.

По информации пресс-службы МВД РФ по Республике Мордовия, обращаясь к сводному отряду, Министр внутренних дел по Республике Мордовия генерал-майор полиции Юрий Поляков поблагодарил сотрудников.

«В период служебной командировки благодаря профессионализму, бдительности, умелым и решительным действиям бойцов отряда был выявлен ряд преступлений, изъяты наркотические вещества, огнестрельное оружие и боеприпасы, задержаны транспортные средства, находящиеся в федеральном розыске.

Эти факты говорят о смелости и организованности каждого из вас.

Большое спасибо за проделанную работу на территории Республики Дагестан. Отдельные слова признательности вашим родным и близким за их понимание и поддержку», - подчеркнул руководитель ведомства.

С возвращением домой бойцов поздравил и Глава Мордовии Артём Здунов.

«Вы выполняли очень сложную задачу - в наше время она называется боевой, никак не меньше, - подчеркнул руководитель республики. - Посмотрите, что происходит на границах нашего государства, какие осуществляются провокации. Благодарю вас за службу. Отдельные слова благодарности - вашему командиру и вашим родным за их поддержку».

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм бойцам сводного отряда, отличившимся в период командировки, были вручены заслуженные ведомственные награды.