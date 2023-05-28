В селе Николаевка устанавливают модульный фельдшерско-акушерский пункт

Как рассказал главный врач Пензенской районной больницы Илья Панюхин, ранее фельдшер в селе Николаевке вел прием граждан в старом здании, которое сейчас пришло в негодность.

Новый ФАП будет соответствовать всем стандартам оказания медицинской помощи: жителя села смогут не только получить медицинскую помощь в случае болезни, но и пройти диспансеризацию и сделать прививки. На данный момент в селе проживает около 150 человек.

Установка ФАПа стала возможной благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» национального проекта «Здравоохранение».