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НовостиЗдоровье28 мая 2023 10:33

В селе Николаевка устанавливают модульный фельдшерско-акушерский пункт

Всего до конца года в регионе установят 37 ФАПов
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Как рассказал главный врач Пензенской районной больницы Илья Панюхин, ранее фельдшер в селе Николаевке вел прием граждан в старом здании, которое сейчас пришло в негодность.

Новый ФАП будет соответствовать всем стандартам оказания медицинской помощи: жителя села смогут не только получить медицинскую помощь в случае болезни, но и пройти диспансеризацию и сделать прививки. На данный момент в селе проживает около 150 человек.

Установка ФАПа стала возможной благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» национального проекта «Здравоохранение».