В пензенском зоопарке у животных начался период линьки

Фото: Пресс-служба МАУ «Пензенский зоопарк»

Как рассказали представители учреждения в социальных сетях, в ближайшие дни некоторые из подопечных зоопарка могут обеспокоить посетителей своим внешним видом. У многих пушистиков теперь шерсть висит клочками, а на роскошных шкурках появились залысины.

Но не стоит волноваться: животные абсолютно здоровы! Просто наступил период линьки, и они меняют густую зимнюю шубку на легкую летнюю.

Через некоторое время питомцы зоопарка снова будут радовать гостей своим внешним видом.