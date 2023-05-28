Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья28 мая 2023 9:56

В пензенском зоопарке у животных начался период линьки

Питомцы могут выглядеть не совсем приглядно, но жителей региона просят не беспокоиться
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба МАУ «Пензенский зоопарк»

Как рассказали представители учреждения в социальных сетях, в ближайшие дни некоторые из подопечных зоопарка могут обеспокоить посетителей своим внешним видом. У многих пушистиков теперь шерсть висит клочками, а на роскошных шкурках появились залысины.

Но не стоит волноваться: животные абсолютно здоровы! Просто наступил период линьки, и они меняют густую зимнюю шубку на легкую летнюю.

Через некоторое время питомцы зоопарка снова будут радовать гостей своим внешним видом.