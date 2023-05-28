Пензенская область отправила в Пологовский район очередной гуманитарный груз

Фото: Страница Олега Мельниченко в социальных сетях

В этот раз регион отправил в Запорожье, в числе прочего, строительные материалы и технику для благоустройства: сейчас в Пологовском и Токмакском районах идет уборка территорий.

Кроме того, область доставила сладости, вещи первой необходимости и много другое детям и их родителям, которые были эвакуированы в Бердянск из-за продолжающихся обстрелов.

«Не забываем мы и о ветеранах, я уже рассказывал о том, что было организовано поздравление с Днем Победы. Им не только передали подарки, но и изучили, в каких условиях они живут, какая помощь нужна», - отметил Олег Мельниченко.