Поздравление О.В. Мельниченко с Днем пограничника

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Защита священных рубежей Отечества во все времена была и остается важнейшим залогом национальной безопасности, гарантией независимости и территориальной целостности государства. Воин-пограничник неизменно служит символом героизма, самоотверженности и стойкости, верности долгу и присяге.

В этот торжественный день особые слова признательности и благодарности выражаю ветеранам Пограничной службы ФСБ России. Заложенные вами традиции ратной славы достойно продолжает современное поколение российских воинов. Они уверенно пресекают любые попытки незаконного проникновения на территорию России, решительно противодействуют проявлениям и вызовам международного терроризма и экстремизма. Уверен, что так будет и впредь.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, удачи во всех делах и начинаниях!