В Мордовии осуждена «целительница», похитившая у пенсионерки 170 тысяч рублей

В завязавшейся беседе злоумышленница поведала, что видит порчу на собеседнице и ее сыне и предложила провести обряд очищения, чтобы избавить их от недуга.

Последние сомнения у пенсионерки сняла подошедшая к ним еще одна женщина, которая начала благодарить целительницу за избавление от болезни и посоветовала обязательно воспользоваться помощью.

В результате доверчивая жительница Саранска принесла из квартиры соль, воду и все свои сбережения в сумме 170 тысяч рублей, так как якобы именно на них был заговор. Упаковав все в пакет, она передала его в руки злоумышленницы, которая отошла в сторону и изобразила проведение обряда.

После этого она вернула пакет пенсионерке, посоветовав положить под подушку и не доставать в течение девяти дней.

Спустя время, потерпевшая развернула сверток, обнаружив в нем вместо денег нарезанную газету, 20 февраля обратилась в полицию.

В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемой. 73-летняя представительница цыганской народности была задержана в Москве и доставлена в Мордовию.

По информации пресс-службы МВД РФ по Республике Мордовия, женщина призналась, что в республику она вместе со знакомой приехала на попутном транспорте, передвигаясь по различным регионам России.

Сразу же после совершения преступления она уехала из Саранска. Свою вину в хищении денежных средств злоумышленница признала полностью.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы.