Житель Рузаевки подарил мошенникам более 250 тысяч рублей

57-летний житель Рузаевки обратился в полицию. Мужчина рассказал, что в одном из мессенджеров прочитал информацию, опубликованную якобы представителями банка, клиентом которого он является.

В посте говорилось, что всем, кто пройдет опрос, будет начислено 3000 рублей. Мужчина ответил на все вопросы, а после в появившемся поле указал реквизиты своей карты. Затем мужчине пришел в СМС код, который он также ввел на сайте. После этой операции со счета потерпевшего было списано 258 000 рублей.

По факту проводится проверка.