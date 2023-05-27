В Пензе на сутки отключат воду в одном из микрорайонов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Как рассказали в ООО «Горводоканал», в зоне отключения находятся следующие улицы:
- Аустрина;
- Можайского и проезды;
- Совхозная;
- Депутатская;
- Сумская и проезд;
- Лунинская;
- Байкова;
- Островная;
- Каштановая и проезды;
- Нестерова и проезд;
- Компрессорная;
- Северополянская и проезды;
- Совхоз Победы;
- Сормовская;
- поселок ЗИФ;
- СНТ «Южный».
Воды здесь не будет с 8:00 31 мая до 8:00 1 июня.
Для удобства граждан организуют подвоз технической воды. В первые часы после подачи ресурса напор может быть снижен.