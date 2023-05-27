В Пензе на сутки отключат воду в одном из микрорайонов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как рассказали в ООО «Горводоканал», в зоне отключения находятся следующие улицы:

- Аустрина;

- Можайского и проезды;

- Совхозная;

- Депутатская;

- Сумская и проезд;

- Лунинская;

- Байкова;

- Островная;

- Каштановая и проезды;

- Нестерова и проезд;

- Компрессорная;

- Северополянская и проезды;

- Совхоз Победы;

- Сормовская;

- поселок ЗИФ;

- СНТ «Южный».

Воды здесь не будет с 8:00 31 мая до 8:00 1 июня.

Для удобства граждан организуют подвоз технической воды. В первые часы после подачи ресурса напор может быть снижен.