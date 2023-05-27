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НовостиПроисшествия27 мая 2023 9:56

Причиной смерти велосипедиста на Бауманском путепроводе в Пензе стал оторвавшийся тромб

Информацию, что мужчину сбила машина, не подтвердили сотрудники ГИБДД
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Пензенской области

Вчера около шести вечера движение на Бауманском мосту в Пензе было затруднено. Многие водители в социальных сетях написали, что кто-то сбил велосипедиста, из-за чего и образовалась пробка.

Как рассказали в пресс-службе областного ГИБДД, данная информация неверна. Мужчина 1968 года рождения действительно ехал на велосипеде, но на асфальте оказался не из-за столкновения с машиной. Велосипедисту резко стало плохо.

Прибывшие на место медики смогли лишь констатировать ее смерть. Причиной стал отрыв тромба.