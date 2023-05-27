За хищение одежды пензенец может провести ближайшие четыре года в исправительной колонии

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Им оказался 29-летний житель Башмаковского района Пензенской области.

Как уточнила пресс-служба УМВД региона, для выяснения всех обстоятельств случившегося молодой человек был доставлен в отдел полиции. Злоумышленник вину свою признал и в содеянном раскаялся. По его словам, в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Продавщица попыталась остановить похитителя одежды, но ему удалось убежать с украденным. Часть товара изъята у подозреваемого.

По данному факту в отделе дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161УК РФ.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.