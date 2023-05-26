В Пензе поздравили с вековым юбилеем участницу Великой Отечественной войны

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

С юбилеем жительницу Железнодорожного района города поздравил глава администрации района Андрей Шулькин, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

Анна Григорьевна родилась в селе Раскос Кондольского района. Во время Великой Отечественной войны проходила службу в медицинском батальоне Днепропетровска.

Затем работала фельдшером в городе Корсаков на острове Сахалин, а с 1957 года до самого выхода на заслуженный отдых – медсестрой в Пензенской областной больнице имени Н.А. Семашко. Общий трудовой стаж Анны Миловановой превышает 50 лет.

Анна Григорьевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также юбилейными медалями.

Юбиляру вручили персональное поздравление от имени президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

«Горжусь, что на нашей земле есть такие люди – мы живем в мире благодаря им. Они не только победили в войне, но и восстановили страну, трудились в колхозах, на заводах и фабриках в военное и послевоенное время. Пусть главной наградой для Вас станут крепкое здоровье и забота близких людей», – сказал Андрей Шулькин.