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НовостиОбщество26 мая 2023 11:34

В день Последнего звонка в нескольких пензенских магазинах продавали спиртное

Это удалось установить в ходе рейдов
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Напоминаем вам, что накануне в школах Пензенской области состоялся праздник Последнего звонка. Согласно региональному закону, в этот день в Пензе было запрещено продавать спиртное в магазинах.

Чтобы выявить случаи нарушения закона, сотрудники администрации Пензы и правоохранительных органов накануне провели рейды, в ходе которых были установлены несколько нарушителей.

В частности, алкоголь продавали в магазинах на улицах Пушанина, 8 Марта, Фурманова, Лобачевского и других.