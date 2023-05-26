В день Последнего звонка в нескольких пензенских магазинах продавали спиртное

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Напоминаем вам, что накануне в школах Пензенской области состоялся праздник Последнего звонка. Согласно региональному закону, в этот день в Пензе было запрещено продавать спиртное в магазинах.

Чтобы выявить случаи нарушения закона, сотрудники администрации Пензы и правоохранительных органов накануне провели рейды, в ходе которых были установлены несколько нарушителей.

В частности, алкоголь продавали в магазинах на улицах Пушанина, 8 Марта, Фурманова, Лобачевского и других.