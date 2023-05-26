На улице Бакунина в Пензе начали укладывать асфальт

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На участке от улицы Плеханова до улицы Кулакова уложат новый асфальт и обновят разметку. Стоимость работ – около 24 миллионов рублей

Кроме того, до конца года в Пензе в рамках нацпроекта приведут в порядок 10 дорог: улицы Пушкина, Бакунина, Чаадаева, Дизельную, Сурскую, Кордон Сурка, Космодемьянскую и 3-й проезд Бурмистрова.

Помимо этого, на 22 магистралях установят новые светофоры, камеры и ограждения.