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НовостиПроисшествия26 мая 2023 8:42

Житель Мордовии проведет два года в тюрьме за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Подробности дела рассказали в пресс-службе МВД по РМ
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Иван МАКЕЕВ

1 февраля этого года сотрудник ГИБДД Ковылкинского района остановил машину, за рулем которой находился 31-летний житель Инсара с признаками наркотического опьянения. В отношении водителя был составлен протокол.

Однако автолюбитель захотел уйти от ответственности и предложил правоохранителю взятку в размере больше 100 тысяч рублей за то, чтобы тот уничтожил протокол.

Полицейский сразу же доложил о случившемся в дежурную часть. При попытке передачи денег обвиняемый был задержан, а в отношении него возбуждено уголовное дело.

Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.