Прокурор Пензенской области Алексей Павлов провел в областном центре прием граждан

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Пензенской области

В ходе встречи в прокуратуре Железнодорожного района г. Пензы горожане рассказали Алексею Павлову о бездействии управляющей компании по содержанию придомовой территории многоквартирного дома, ненадлежащем состоянии детских игровых площадок и дорожного покрытия, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

Также в ходе приема речь шла о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объектам образования.

Граждане высказались о бездействии уполномоченных органов по отлову безнадзорных животных, отсутствии надлежащего водоснабжения, бездействии сотрудников правоохранительных органов при приеме и регистрации сообщений о преступлениях, а также волоките при расследовании уголовного дела.

От заявителей поступило 13 письменных обращений, ход и результаты рассмотрения которых находятся на личном контроле прокурора области.

Органам прокуратуры даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий.