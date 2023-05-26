Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2023 5:42

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции пришли в гости к воспитанникам детских садов

Стражи порядка напомнили ребятам правила безопасного поведения на дороге и рассказали об особенностях работы сотрудников ГИБДД
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба регионального УМВД

Фото: Пресс-служба регионального УМВД

В рамках ежегодных мероприятий по профилактике травматизма на дорогах инспекторы дорожно-патрульной службы провели беседу с детьми старшего дошкольного возраста детских садов , рассказали мальчикам и девочкам о профессии инспектора ДПС, продемонстрировали им служебную машину, патрульный мотоцикл, показали, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу.

Многие дети попробовали себя в роли инспектора ГИБДД, примерив на себя сигнальный жилет и комплект средств индивидуальной защиты – шлем и бронежилет.

В завершение встреч многие ребята выразили желание стать инспекторами ГИБДД и пообещали не нарушать правила дорожного движения.