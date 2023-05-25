Жара в Пензенской области задержится еще на пару дней

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как рассказали синоптики Пензенского ЦГМС, в пятницу, 26 мая, в области будет облачно, но так же жарко: днем столбик термометра местами поднимется до +30 градусов, а ночью в среднем будет около +18. Кроме того, в светлое время суток возможны грозы.

В субботу, 27 мая, температура воздуха днем будет около +27 градусов, ночью – примерно +16. В течение суток местами прольются грозы.

К воскресению, 28 мая, установится пасмурная и дождливая погода. Днем будет около +24 градусов, ночью – около +15.