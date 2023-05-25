Посевная в Пензенской области близится к завершению

Фото: ПРесс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области

На данный момент план сева яровых культур выполнен на 94%.

Кроме того, было принято решение увеличить площадь посадки сахарной свеклы, поэтому план уже выполнен на 103%.

«Картофель посадили на площади 21 тысячи гектаров, это 99% от плана, овощи высажены на 88%, подсолнечник – на 96%», - подчеркнул глава региона и отметил, что посевная завершится совсем скоро.

Кроме того, губернатор отметил, что в регионе продолжаются переговоры с землепользователями, чтобы засеивать пустующие территории

- Мы уже практически приблизились к показателям советского времени, когда площади засеиваемых земель составляли 2 миллиона 150 тысяч гектаров, сейчас у нас засеиваются около 2 миллионов 70 тысяч гектаров, - заявил Олег Мельниченко.