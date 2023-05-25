Пензенская картинная галерея запускает «Культурные пятницы»

Начиная с 26 мая, каждую пятницу музей будет открыт с 12:00 до 20:00. Вечером в эти дни будут проходить культурные встречи, где ведущие специалисты расскажут об искусстве и не только.

В ближайшую пятницу, 26 мая, в 18:00 в главном корпусе галереи состоятся игра-поиск и театральная мастерская «Живые картины»

2 июня в 18:00 пензенцев приглашают туда же на экскурсию, посвященную дню рождению К.А. Савицкого и мастер-класс «Анималистическая открытка».

9 июня в 18:00 там же пройдет лекторий «Между Босхом и Боттичелли на изломе культур», пластический спектакль «Сны Босха» и рубрика «Разрешите высказаться».

Мероприятия можно посетить по Пушкинской карте.