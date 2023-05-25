В Пензенской области состоится V межрегиональный литературный фестиваль «Белинская весна»

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

В 11:15 на территории музея-усадьбы Виссариона Белинского состоится возложение цветок к памятнику литературного критика.

В 11:30 на главной сцене перед мемориальным домом пройдет награждение лауреатов премии в области литературной и театральной критики «Я в мире боец». В этот раз участниками конкурса стали писатели и журналисты из 25 городов России.

После церемонии для гостей фестиваля начнется концерт. В остальное время в парке музея-усадьбы будут работать музейные тематические площадки, книжные зоны, выставки, творческие а также пройдут встречи с писателями и поэтами – земляками критика. Гости также смогут поучаствовать в театрализованной экскурсии и увидеть обстановку дома, в котором вырос Белинский.

Организатор фестиваля - ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области» при поддержке Министерства культуры и туризма Пензенской области и при содействии Администрации Белинского района.