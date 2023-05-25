В Мордовии на скамью подсудимых отправили врача-терапевта одной из поликлиник

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Как отмечает пресс-служба МВД по Республике Мордовия, в октябре-ноябре 2021 года обвиняемый за выдачу четырех сертификатов о проведенных профилактических прививках без реальной вакцинации получил взятки в общей сумме 32 тысячи рублей. Незаконное денежное вознаграждение зачислялось на банковский счет фигуранта уголовного дела и было им потрачено на личные нужды.

Вину в совершении инкриминированных деяний мужчина признал полностью.

Уголовное дело возбуждалось следователем СК на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УЭБиПК МВД по Республике Мордовия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.