В Мордовии отбывающий наказание в ИК признан виновным в реабилитации нацизма

Как отмечает пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия, с апреля 2021 года по март 2022 года мужчина, отбывая наказания в одной из ИК УФСИН РФ в регионе, публично демонстрировал другим осужденным нацистскую символику и атрибутику и признавал допустимым совершение нацистами геноцида в период Второй мировой войны.

Уголовное дело возбуждалось следователем СК на основании материалов, представленных сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия совместно с УФСИН по региону.

В ходе следствия вину в совершении инкриминированного деяния мужчина признал полностью.

Приговором суда путем присоединения наказания за ранее совершенное преступление ему окончательно назначено 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.