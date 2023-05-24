В Пензенской области следователи выясняют причины гибели мужчины на пожаре

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После ликвидации открытого пламени в жилом помещении обнаружено тело 64-летнего мужчины. По имеющейся информации, проживал один.
При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
По предварительным данным, возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего возгорания. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.