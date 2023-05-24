Юных пациентов из Пензенской области будут лечить с помощью магнитного поля

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Аппарат «BTL-6000 Super Inductive System» позволяет без хирургического вмешательства воздействовать на нервные и мышечные ткани человека с помощью магнитного поля. В максимально короткий срок система позволит улучшить работу мышечных и нервных клеток, их взаимосвязь, а также общее кровообращение.

Как рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации для детей Кузнецкой межрайонной детской больницы Лилия Белецкая, новое оборудование позволит лечить боли в мышцах и суставах.

Оборудование стоимостью четыре миллиона рублей было закуплено в рамках федеральной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».