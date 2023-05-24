Жительница Пензы перечислила мошенникам почти семь миллионов рублей

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Пензенской области, жительнице Пензы позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сказал женщине, что кто-то в Москве пытается снять с ее счета 100 тысяч рублей.

Почти сразу же после этого пострадавшей позвонил другой «полицейский», который посоветовал прямо сейчас дойти до банка, снять все средства со счетов и перечислить их на «безопасный счет». Кроме того, мужчина сумел убедить свою собеседницу взять кредит и полученные деньги также отправить по указанным им реквизитам.

Пензячка доверилась незнакомцу, сняла со своих счетов около 3,6 миллионов рублей, оформила займ и перечислила мошенникам около семи миллионов рублей. После проведения всех операций женщина поняла, что ее обманули, после чего обратилась в полицию.