В Мордовии задержанному браконьеру грозит до двух лет лишения свободы

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По словам мужчины, рыбу он планировал использовать для личных нужд. Предварительная сумма причиненного ущерба составляет 22 тысячи рублей, отмечает пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет.