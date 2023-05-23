В Пензенской области состоится Чемпионат и Кубок области по автомобильному кроссу

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

В рамках соревнований пройдут заезды, которые станут отборочными на Кубок России.

По информации пресс-службы регионального Минспорта, Чемпионат области пройдет в зачетной категории «Супер-1600», где участвуют легковые автомобили с приводом на переднюю ось и рабочим объемом двигателя до 1600 куб.см., подготовленные в соответствии с требованиями международной автомобильной федерации. Кубок области пройдет в трех зачетных категориях: «Д2Н» – легковые автомобили с приводом на переднюю ось и рабочим объемом двигателя до 1600 куб.см., подготовленные в соответствии с требованиями Российской автомобильной федерации.

«Д2 «Классика» – легковые автомобили с приводом на заднюю ось и рабочим объемом двигателя до 1600 куб.см., подготовленные в соответствии с требованиями Российской автомобильной федерации.

«Т1 - 2500» - легковые автомобили «УАЗ» с приводом на обе оси и рабочим объемом двигателя до 2500 куб.см.

Соревнования на трассе «Золотой колос» традиционно собирают десятки участников из разных регионов России. Заезды будут проходить на протяжении двух дней. В субботу, 27 мая, состоятся тренировочные и квалификационные, а в воскресенье, 28 мая, полуфинальные и финальные.

Торжественное открытие соревнований запланировано на 10:00 часов 28 мая. Начало заездов в 11:00. Официальное награждение и закрытие соревнований состоится в 15:50.