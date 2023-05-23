Жительница Пензы хотела помочь другу и лишилась денег

Женщина получила в мессенджере от знакомого сообщение с просьбой одолжить денег и перевести их на банковскую карту. Не проверив информацию, пензячка перевела по реквизитам, которые ей сообщил собеседник, 13 800 рублей.

Позже она связалась со своим другом, и он сообщил ей, что его страницу взломали, и никаких денег он не просил.

Как отметили в пресс-службе Управления МВД по Пензенской области, о похожих случаях мошенничества потерпевшая слышала до этого. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника.