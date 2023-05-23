В Пензе отметили День полярника

Фото: Борис Тишулин, областное отделение РГО

Цветы к подножию памятника «Якорь» в Сквере Полярников возложили члены областного отделения Русского географического общества, военнослужащие артиллерийского инженерного института, студенты и школьники, а также участники культурно-экологического клуба «Зеленый меридиан».

Позже в рамках культурно-патриотического марафона «Путеводная звезда» состоялась творческая встреча, на которой были упомянуты все уроженцы региона, ставшие покорителями высоких широт. В ходе мероприятия показали документальный фильм, а вокальный квартет «Аврора» исполнил морские песни.

- Наша область по праву может гордиться людьми этой мужественной профессии! Среди наших земляков-полярников славных имен немало. Самые яркие из них - это медик-хирург первой русской антарктической экспедиции Николай Галкин, бесстрашный исследователь Аляски Лаврентий Загоскин, ученый секретарь первой советской антарктической экспедиции Евгений Сузюмов, Герой Советского Союза, капитан дальнего плавания Константин Бадигин, а также Почетный полярник России Павел Зайдфудим. Мы ими гордимся, и делаем немало усилий, чтобы память о них жила, - отметил руководитель Пензенского областного отделения РГО Игорь Пантюшов.