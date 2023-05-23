На строительство и реконструкцию дорог в Пензенской области направят более 10 миллиардов рублей

Почти треть этой суммы регион получит по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На эти средства будут приведены в порядок и построены 83 магистрали общей протяженностью свыше 80 километров.

Губернатор напомнил, что наша область входит в число лучших регионов по реализации данного национального проекта.

- В Пензе в этом году ремонтируем 44 объекта, 10 - в Заречном, - рассказал глава региона. – Пять объектов - в Пензенском районе, 2 - в Нижнеломовском. И это только нацпроект.

Завершается третий этап масштабной реконструкции улицы 40 лет Октября и капитальный ремонт улицы Рябова, продолжается строительство транспортной развязки на 624-м км М-5 «Урал».

В Заречном до конца года по нацпроекту в надлежащее состояние приведут семь участков дорог. Общий объем финансирования работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Заречном составляет около 89 миллионов рублей.