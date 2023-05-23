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НовостиОбщество23 мая 2023 10:01

На строительство и реконструкцию дорог в Пензенской области направят более 10 миллиардов рублей

Об этом сегодня заявил губернатор Олег Мельниченко
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Почти треть этой суммы регион получит по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На эти средства будут приведены в порядок и построены 83 магистрали общей протяженностью свыше 80 километров.

Губернатор напомнил, что наша область входит в число лучших регионов по реализации данного национального проекта.

- В Пензе в этом году ремонтируем 44 объекта, 10 - в Заречном, - рассказал глава региона. – Пять объектов - в Пензенском районе, 2 - в Нижнеломовском. И это только нацпроект.

Завершается третий этап масштабной реконструкции улицы 40 лет Октября и капитальный ремонт улицы Рябова, продолжается строительство транспортной развязки на 624-м км М-5 «Урал».

В Заречном до конца года по нацпроекту в надлежащее состояние приведут семь участков дорог. Общий объем финансирования работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Заречном составляет около 89 миллионов рублей.