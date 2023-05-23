Пензенские гимнастки завоевали «бронзу» открытого чемпионата Республики Беларусь

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Воспитанницы пензенской областной спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Натальи Лавровой отличились в упражнениях с 5 мячами. Девушки выступали по программе кандидатов в мастера спорта.

Как отмечает пресс-служба регионального Минспорта, в составе пензенской команды выступили Софья Соустина, Александра Терегеря, Камиля Кирасирова, София Круглова, Виктория Богачева.

Спортсменки выступали под руководством тренеров Марии Комендантовой и Светланы Мельниковой.