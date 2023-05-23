В Пензе благоустроят смотровую площадку на Западной поляне

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Среди предложенных вариантов было строительство ТЦ или спортивного/культурного объекта. Однако большинство принявших участие в дискуссии граждан проголосовали за то, чтобы площадка осталась в неизменном виде, лишь была благоустроена.

Сегодня итоги обсуждения подвели в городской администрации. Глава города Александр Басенко поблагодарил всех участников дискуссии за неравнодушие и предложенные варианты и отметил, что к мнению пензенцев прислушаются: смотровая площадка на Западной поляне будет сохранена.

Он поручил Управлению градостроительства и архитектуры разработать проект благоустройства. В первую очередь, здесь вырубят поросль и приведут в порядок дорожки.