В Мордовии перед судом предстанет запасливый пенсионер, незаконно хранивший 101 патрон

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Полицейские изъяли 5 автоматных, 75 винтовочных патронов калибра 7,62 мм, а также 10 охотничьих и 11 самодельных патронов, которые пенсионер хранил в металлических банках.

Экспертно-криминалистическая группа ММО признала патроны пригодными для стрельбы.

Дознанием ММО МВД России «Краснослободский» окончено расследование уголовного дела в отношении жителя села Каймар, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов».

Как уточняет Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия, обвиняемый приобрел патроны, когда получил разрешение на хранение и ношение оружия. Однако, по истечении срока лицензии он оставил боеприпасы себе, хотя знал об уголовной ответственности за их незаконное хранение.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.