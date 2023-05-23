В Пензе можно без очереди поставить машину на учет или обменять водительское удостоверение

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Про способ обойтись без очередей напоминает Пресс-служба УМВД региона - такую фантастическую, на первый взгляд, возможность предоставляет Единый портал государственных и муниципальных услуг, который предназначен для подачи заявлений граждан в электронной форме на получение госуслуг, получения в электронной форме информации о ходе рассмотрения заявлений и результате рассмотрения таких заявлений.

С помощью Портала можно без очередей записаться на удобное время в любое регистрационное подразделение ГИБДД и поставить автомашину на учет или обменять водительские удостоверения.

Предоставление государственных услуг в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) производится только зарегистрированным пользователям, имеющим на портале «личный кабинет».

Регистрация на едином портале государственных и муниципальных услуг (предоставление личного кабинета) производится на странице портала «процесс регистрации», где указан алгоритм регистрации и адреса получения кода активации «личного кабинета».

Для получения государственной услуги «Регистрация автомототранспортных средств» посредством портала «Госуслуги» можно записаться на удобное время в любом подразделении Госавтоинспекции и предоставить необходимые для регистрации автомобиля документы в электронном виде.

Для получения водительского удостоверения впервые и в связи с его заменой, используя портал «Госуслуги», необходимо представить документы для оформления водительского удостоверения и записаться на удобное время в любом подразделении Госавтоинспекции по месту жительства.

Получить информацию об административных правонарушениях можно в «Личном кабинете» на портале «Госуслуги», а также на Официальном сайте Госавтоинспекции, указав номера автомобиля и свидетельства регистрации.

В каждом подразделении Госавтоинспекции размещены стенды с подробной информацией о предоставлении государственных услуг в электронном виде.

Использование единого портала Госуслуг позволяет значительно сократить время ожидания их получения.