В Пензе отключат горячую воду на нескольких улицах

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Воду отключат во вторник, 23 мая, в 7:00.

До 15:00 ее не будет в следующих домах и учреждениях:

- № 2, 4а, 5, 5а, 5в, 5г, 5д, 5е, 5л, 5н, 5м, 5о, 5п, 5р, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19б, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49 на улице Антонова;

- № 29 на улице Баталина;

- детском саду № 5 «Умка»;

- филиале детского сада №5 «Антошка»;

- ФОКе «Золотая шайба»;

- ФОКе «Олимпийском»;

- школе № 77 (1 корпус);

- детской поликлиники № 4.

До 20:00 воды не будет в следующих домах и учреждениях:

- № 54, 56, 58, 62, 70, 74, 76 на улице Антонова;

- № 11 на улице Ангарской;

- № 19 и 27 на улице Зарубина;

- № 58А, 58А к.1, 58А к.2, 58А к.3, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 72а, 74, 76, 79, 81, 83 на улице Измайлова;

- № 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4б, 6, 6а, 6б, 6г, 8, 8б, 10, 14, 16, 18, 20, 22 на улице Ново-Казанской;

- № 1, 2, 3, 4 на улица Стадионной;

- № 1, 3, 14/21 на улице Бумажников;

- № 10 на улице Парковой;

- № 10, 10в, 11, 13, 15 на улице Тарханова;

№ 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14 на улице Фабричной;

- школе № 77 (2 корпус);

- детском саду № 4 «Мозаика»;

- детском саду № 57 «Матрешка»;

- ФОКе «Маяк»;

- поликлинике № 4;

- школе № 43;

- стоматологической поликлинике № 3;

- детская поликлиника № 4;

- ТЮЗе.

Обратите внимание: воду дадут в обозначенные сроки только при условии, если на сетях во время испытаний не возникнут порывы.