Олимпийскую аллею в Пензе на несколько дней закроют для посещения

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, обработка лесопарковой зоны от клещей будет проводиться 23 мая с 7 до 23 часов. После этого на несколько дней аллею закроют для посетителей: прогуляться по ней можно будет лишь с 27 мая.

Как было отмечено, обработка будет проводиться с использованием инсектоакарицидных средств третьего класса опасности. Они будет распылены на площади в почти 70 гектаров. Предварительно на аллее уберут листья и валежник.