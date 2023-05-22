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НовостиОбщество22 мая 2023 9:10

Олимпийскую аллею в Пензе на несколько дней закроют для посещения

Это связано с проведением акарицидной обработки
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, обработка лесопарковой зоны от клещей будет проводиться 23 мая с 7 до 23 часов. После этого на несколько дней аллею закроют для посетителей: прогуляться по ней можно будет лишь с 27 мая.

Как было отмечено, обработка будет проводиться с использованием инсектоакарицидных средств третьего класса опасности. Они будет распылены на площади в почти 70 гектаров. Предварительно на аллее уберут листья и валежник.