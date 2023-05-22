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НовостиОбщество22 мая 2023 8:30

Российские военные успешно испытали в бою беспилотник «Упырь»

Вполне пристойное название, если аппарат несет урон противникам России
Виктор ВИКТОРОВ

Дрон в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы ВСУ поразил блиндажи и укрепления боевиков.

«Упырь» за счёт особенностей конструкции и тонкой настройки пренебрёг усилиями РЭБ ВСУ», - сказал ТАСС представитель производителя аппарата.

По словам собеседника агентства, беспилотник применялся со снарядами, собранными в полевых условиях и состоящими из взрывчатки и поражающих элементов, отмечает govoritmoskva.ru

Дрон был разработан в Свердловской области. Он предназначен для ударов по противнику в глубине фронта.