В городе Заречном мужчина сдал в ломбард три золотых кольца и серьги бывшей супруги

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба УМВД по Пензенской области, в МО МВД России по ЗАТО городу Заречному обратилась местная жительница 1984 года рождения. Женщина рассказала, что из её шкатулки, находящиеся в квартире были похищены три золотых кольца и серьги.

Полицейские выяснили, что к совершению преступления причастен бывший муж женщины - безработный зареченец 1989 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что сдал украденные золотые украшения в ломбард. Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.