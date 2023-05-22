Пензенские социальные координаторы Фонда «Защитники Отечества» прошли обучение в РАНХиГС

Фото предоставлено министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

24 представителя Пензенской области во главе с руководителем регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Ольгой Клейменовой прошли дополнительную профессиональную программу повышения квалификации «Социальный координатор» в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Кандидаты на должность социального координатора предварительно прошли отбор и тестирование. Среди обязательных требований к специалистам, которые будут оказывать помощь участникам СВО и их семьям, - стрессоустойчивость, доброжелательность, милосердие и эмпатия. Большинство из отобранной команды - люди, имеющие опыт социальной работы.

После открытия филиала в Пензе социальные координаторы будут оказывать помощь подопечным фонда в получении статуса ветерана боевых действий, в установлении инвалидности и обеспечении инвалидов СВО современными техническими средствами реабилитации, в прохождении медико-социальной реабилитации, психологической поддержке, переобучении и трудоустройстве, а также в обеспечении другими мерами поддержки.