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НовостиОбщество22 мая 2023 6:31

Пензенские социальные координаторы Фонда «Защитники Отечества» прошли обучение в РАНХиГС

Филиал Госфонда, созданного по поручению Президента России Владимира Путина, в июне начнет работу в Пензенской области
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Фото предоставлено министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

24 представителя Пензенской области во главе с руководителем регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Ольгой Клейменовой прошли дополнительную профессиональную программу повышения квалификации «Социальный координатор» в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Кандидаты на должность социального координатора предварительно прошли отбор и тестирование. Среди обязательных требований к специалистам, которые будут оказывать помощь участникам СВО и их семьям, - стрессоустойчивость, доброжелательность, милосердие и эмпатия. Большинство из отобранной команды - люди, имеющие опыт социальной работы.

После открытия филиала в Пензе социальные координаторы будут оказывать помощь подопечным фонда в получении статуса ветерана боевых действий, в установлении инвалидности и обеспечении инвалидов СВО современными техническими средствами реабилитации, в прохождении медико-социальной реабилитации, психологической поддержке, переобучении и трудоустройстве, а также в обеспечении другими мерами поддержки.