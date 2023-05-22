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НовостиОбщество22 мая 2023 5:23

Пензенцев предупреждают о появлении диких животных на дорогах

Пик их активности приходится на период времени с момента заката и до рассвета
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Фото предоставлено министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Минлесхоз Пензенской области напоминает, что весна – период отела диких копытных животных. В это время годовалые особи животных активно перемещаются в поисках пригодных мест обитания, при этом животные часто заходят в населенные пункты, промышленные - сельскохозяйственные объекты, на оживленные участки автодорог.

Пик их активности приходится на период времени с момента заката и до рассвета.

Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с требованием о необходимости соблюдения скоростного режима не только на участках, обозначенных знаком 12.7 «Дикое животное».

Автотранспорт является средством повышенной опасности и, согласно действующему законодательству, его владелец несет ответственность за причиненный ущерб животному миру, отмечает пресс-служба Минлесхоза региона.